Влияние нефтяных котировок на цены акций — это ненормально

Могут ли акции процветать, когда нефть дешевеет? Да. Нефть и акции в последнее время совершают своего рода танец обольщения, прижимаясь друг к другу все ближе и ближе. На прошлой неделе они так разгорячились, что двигались почти синхронно.

"Это не нормально. Никаких фундаментальных причин не было", - говорит Майкл Блок из Rhino Trading.

Все, что вам нужно было сделать, - посмотреть, падает ли нефть. Если это так, то акции, скорее всего, тоже пошли бы вниз. Так было не всегда.

На самом деле, последние несколько лет корреляция между ценами на акции и котировками нефти была всего 20%, как говорит Майкл Блок. Другими словами, они нечасто двигались в одном направлении.

С начала этого года корреляция между ними подскочила до 60%, а иногда на трехдневных графиках и вовсе доходила до 90%. Это происходит потому, что когда цены на некоторые ключевые активы - нефть, к примеру - резко падают, инвесторы не задумываясь начинают продавать свои активы «за борт». Ситуация иногда очень похожа на то, что было во время финансового кризиса или на панику распродажи в начале октября.

"Это больной трейдинг", - говорит Блок. "Цены на акции обусловлены не только фундаментальными факторами. Их двигают те, кто ими владеет».

Он объясняет, что потери в одной части активов часто вызывают продажи других из-за страха или потому что инвесторы хотят собрать деньги, чтобы покрыть плохую позицию, а потому сбрасывают то, что могут, даже если не хотят этого делать.

В последние дни нефть колеблется между $45 и $49. Такая цена по-прежнему болезненна для производителей энергии по сравнению с прежней в $100 за баррель — больше увольнений и сокращения расходов уже объявлены на этой неделе, - но свободное падение, кажется, остановилось на данный момент.

Во вторник акции фактически выросли, несмотря на 5% падения нефтяных цен. "Как минимум, вы просто захотите увидеть, что все стабилизируется. Затем вы начнете спрашивать, какой уровень будет потом?" - говорит Дэн Гринхаус, главный глобальный стратег из BTIG.

Посмотрите на рынок, чтобы ответить на два более насущных вопроса: особенно на прибыли и Европу. Фондовые индексы США устроили первый трехдневный «митинг» в 2015 на этой неделе из-за того, что пошли слухи о запуске QE Европейским центробанком уже в этот четверг. Инвесторы также получили отчеты о четвертом квартале прошлого года. Это значит, что разговор от прогнозов переходит к тому, как цены на нефть и глобальный экономический спад будут влиять на валюты в дальнейшем. Готовьтесь, что рыночный темп снова изменится.