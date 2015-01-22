В Венесуэле хотят создать единую систему трех валютных рынков

Вчера президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в стране создают единую валютную систему, которая будет состоять из трех обменных рынков для разных потребностей государства и частных лиц, в том числе появится биржа.

По его словам, официально курс доллара по-прежнему будет держаться на уровне 6,3 боливара, чтобы расчитываться за продовольствие и услуги здравоохранения. Но теперь будет еще функционировать система Sicad-1, предназначенная для покупки валюты импортерами по льготному курсу.

Кроме того, система Sicad-2, где заявки на покупку валюты могли делать все физические лица, фактически преобразуется в биржу. «Это будет новая система, в торгах которой могут участвовать как государственный, так и частный сектор, работать она будет через систему государственных и частных бирж», — заявил Мадуро, выступая перед парламентом.

Президент добавил, что наличие и работа трех валютных рынков в Венесуэле будет временным решением, пока не улучшится ситуация с экономикой страны.

В последние 10 лет в стране есть строгие ограничения на покупку и продажу валюты физическими и юрлицами. Свободно обменять боливары и получить доллары по официальному курсу физическому лицу было невозможно, а юридическим лицам приходилось использовать сложную систему покупки валюты на аукционах. Официальный курс доллара при этом в десятки раз отличается от курса на черном рынке.

Пара VEF/USD (венесуэльский боливар/американский доллар), по данным investing.com, торгуется на уровне 0,2327 с 6 октября 2013 года.