Рубль продолжает умеренно слабеть: за доллар дают 65,75 руб., за евро - 76,16 руб.

В среду торги российский рубль начал снижением — остаются негативные для него факторы (обострения ситуации на востоке Украины, санкции, плохие прогнозы российской экономики и кредитного рейтинга РФ).

К 12:00 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 65,75, EUR/RUB — на уровне 76,16 (по данным investing.com).

"Локальный валютный рынок демонстрирует низкую волатильность. При этом можно отметить, что колебания котировок нефти не оказывали влияние на курс рубля по отношению к базовым валютам", - уверен аналитик Алексей Егоров из Промсвязьбанка.

Рубль может поддержать налоговый период (расширения предложения экспортной выручки под него - уплата НДПИ - 26 января) и одновременно низкий физический спросе на валюту со стороны корпоративного сектора.

К 12:05 по мск доллар торговался уже за 66,05 руб., евро — за 76,382 руб. (по данным investing.com).