Центробанк РФ готовится снизить ключевую ставку на 2-3% к концу января?

Газета «Известия» сегодня сообщила, что центробанк может снизить ключевую ставку уже к концу месяца на 2-3 процентных пункта. Источник газеты в Национальном финансовом совете сообщил, что «фактически Центробанк на последнем в 2014 году заседании финсовета признал свою ошибку».

«Представители регулятора это (снижение ставки. — прим. газеты) объяснили тем, что повышение ключевой ставки не принесло ожидаемого результата: оно было призвано сдержать рост доллара и евро, однако этого не произошло, — пояснил представитель НФС. — Курс вырос, реакция у населения и бизнеса на повышение ставки крайне негативная. Фактически ЦБ на последнем в 2014 году заседании НФС признал свою ошибку».

Напомним, центробанк повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых в прошлом году, 16 декабря сразу после «черного вторника», когда доллар и евро на торгах выросли до отметок 80 и 100 рублей соответственно.

По рассказу того самого источника в НФС, во время обсуждения вопроса о снижении базовой процентной ставки регулятор поддержал доводы о том, что крупный бизнес будет не в состоянии занимать у банков средства под 21-22% годовых, а малый и средний — под 24%. Розничные кредиты подорожали еще больше — до 30-60% годовых. «С большой долей вероятности ЦБ снизит ключевую ставку еще до марта 2015 года», — считает источник газеты.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ будет 30 января, затем - 13 марта. На этом заседании как раз и решится вопрос, опустят ключевую ставку или нет.

Кроме того, как пишет газета, сами представители ЦБ и члены НФС несколько раз уже намекали, что регулятор готов сгладить ставку. На прошлой неделе первый зампред ЦБ Алексей Симановский говорил, что надеется на снижение ключевой ставки в ближайшее время.