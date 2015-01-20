Schlumberger купит часть российской компании Eurasia Drilling. Акции второй сразу подскочили на 71%

Издание газета.ру сообщает сегодня, что самый крупный нефтесервисный гигант США Schlumberger собирается купить 45,65% акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company.

На этой новости акции российской компании моментально выросли на 71,6% (по данным газеты). На 11:05 по мск акции компании на Лондонской бирже стоили $20,84.

Сейчас одна акция Eurasia Drilling Company торгуется за $20,12 (рост на 65,6%) - по данным на официальном сайте компании к 12:21 по мск.

СМИ пишут, что сумма сделки может составить до $1,7 млрд. Известно, что соглашение о приобретении уже принято. «Соглашение расширяет успешное долгосрочное сотрудничество между двумя компаниями в рамках стратегического альянса, подписанного в 2011 году», — говорится в пресс-релизе Schlumberger.



