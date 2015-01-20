Евро падает против доллара, иена растет

На азиатских торгах сегодня утром евро упал относительно доллара и некоторых мировых валют. Инвесторы находятся в ожидании, какое же решение примет ЕЦБ в четверг — большинство уверены, что банк запустит QE уже на этой неделе. Об этом пишет сегодня Bloomberg.

Курс евро может подняться, если объем этого стимулирования от ЕЦБ не совпадет с прогнозами, считает валютный аналитик из Daiwa Securities Co. в Токио Юдзи Камеока.

К 11:37 пара EUR/USD опустилась до $1,1582 (снижение на 0,19%), вчера пара закрылась на отметке $1,1604.

Стоимость иены, наоборот, немного выросла по отношению к доллару — к этому времени пара USD/JPY торговалась на уровне 118,25 (рост на 0,58%). Максимум сегодня составлял 118,53 (по данным investing.com). Ночью пара показывала более слабые позиции — это связывают с более сильными, чем ожидалось, данными о ВВП Китая за 2014 год. "Данные о китайском ВВП были чуть лучше ожиданий, - говорит аналитик из Bank of America Merrill Lynch в Токио Шусуке Ямада. - Это поддерживает пару доллар/иена, динамика которой имеет четкую корреляцию с интересом инвесторов к риску".