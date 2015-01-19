Выбор с дальним прицелом, или зачем Швейцария стреляет себе в шоколад

Обычно авральные финансовые новости с Запада поставляет Греция, но на сей раз они пришли с совершенно неожиданного направления, из Швейцарии.

Всего несколько недель назад центробанк этой страны выступал с расслабляющими заявлениями о продолжении текущего курса: искусственном удержании швейцарского франка на уровне примерно на 20% дешевле евро. В четверг франк от евро был внезапно отвязан. За считанные часы после начала торгов национальная валюта взлетела на 30%.

Пока вкладчики швейцарских банков радовались, фондовые рынки обрушились в пропасть. Все компании страны, ориентированные на экспорт и туризм, перестали быть конкурентоспособными, и их акции дружно рухнули, породив сейсмические волны по всем котировкам. UBS AG -8.7%, Swatch -14.5%, Zurich -9%, Nestle -7.5%, далее везде. Слава банковской державы номер один не мешала Швейцарии немало производить и экспортировать. Часы, ювелирные украшения и медикаменты, сложные механизмы и знаменитый шоколад. 40% всего этого потреблял Евросоюз, который сам всегда любил что-нибудь произвести и экспортировать, и просто так места на его внутреннем рынке никогда не доставались. Швейцарские производители в одночасье лишились этих мест, уступив шоколад Бельгии, фармацевтику Франции, а механику – Германии.

Саму привязку к евро породил аналогичный кризис в 2011 году. Франк пришлось защищать от испуганных кризисом инвесторов из еврозоны. Курс взлетел так, что швейцарские экспортные компании начали банкротиться, и ЦБ Швейцарии объявил скупку евро «в неограниченных объёмах», чтобы опустить курс обратно. Продолжать в том же духе вот-вот станет невозможным: ЕЦБ планирует запустить программу количественного смягчения и ещё сильнее ослабить евро против франка.

Учитывая внезапность разворота, перед нами по-швейцарски тщательно спланированная операция. Поражает не столько беспощадная хладнокровность и хирургическая точность, с которыми нанесён удар, а то, что этот удар нанесён по самим себе. Причём с решимостью, которая говорит – или сейчас, или никогда. Остаётся только одна причина, разрешающая швейцарскому ЦБ совершить ход с такими потерями.

Значит, по мнению Цюриха, альтернатива ещё хуже. Намного.

Швейцарцы очень не любят упускать деньги, и наверняка ещё сильнее не любят терять по 40% экспорта и кто знает, сколько туристов. В сфере финансов принято обращать внимание не только на действия, но даже на слова швейцарского регулятора, и если он вдруг делает такой шаг, да ещё себе в убыток, значит, завтра будет поздно.

Что за Сцилла и Харибда, между которыми Цюрих хочет проскочить в одиночку?

Сцилле ещё можно скормить швейцарский шоколад и выжить, а Харибда заберёт всё. Близкая угроза выхода Греции из еврозоны очевидна. Хотя бы потому, что в программу количественного смягчения греческие облигации не включены никак. Естественно, это приведёт к краху банков, многократно перепродавших её долги. И это далеко не единственное напряжение. Сколько ни рассматривай конкретные проблемы еврозоны, на точку зрения швейцарского ЦБ нам всё равно не встать, полной картины не увидеть. Да и надо ли?

Достаточно того, что потери от обрубания связей с Европой были им взвешены и признаны мелкими по сравнению с той пучиной, в которую можно уйти вместе. Каким конкретно швейцарские профессионалы видят будущее еврозоны, легко понять, если для того, чтобы убежать от неё, они готовы выстрелить себе в шоколад.