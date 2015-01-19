Госдума РФ хочет обязать бизнесменов продавать валюту

Сегодня комитет ГД по финансовому рынку обсудит законопроект, согласно которому бизнес продавать будет обязан продавать часть валютной выручки.

Речь идет об обязательной продаже половину валютной выручки резидентов (ИП и юрлиц), если другой объем не установлен ЦБ (центробанк может установить размер обязательной продажи части валютной выручки не выше 50% от суммы). Предложили принять такой закон депутаты «Справедливой России».

По мнению депутатов, в стране необходимы экстренные меры по удержанию курса российского рубля. «Законопроект вводит меры, уже действовавшие в Российской Федерации и направленные на увеличение оборота национальной валюты внутри страны с целью ее поддержки и укрепления», — отмечают законодатели.

Раньше экспортеров обязывали продавать 30% валютной выручки — такая норма действовала в России с 2004 по 2007 год.

Сегодня к 11:05 по мск пара USD/RUB торгуется на уровне 64,96 (-0,47%), EUR/RUB — на уровне 75,165 (-0,24%) - по данным investing.com.