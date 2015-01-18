Рекомендация по торговле на 19.01.15 - 26.01.15

EUR/USD

Предыдущая неделя по паре EUR/USD была открыта на 1.185, а на данный момент торгуется на уровне 1.155. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 9 раз мы закрылись вниз и лишь 3 раз закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?

План торгов таков:

Ожидаем дальнейшее падение по паре EUR/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.184 – 1.175. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.184 – 1.175 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 113 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 57%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.

GBP/USD

Предыдущая неделя по паре GBP/USD была открыта на 1.519, а на данный момент торгуется на уровне 1.515. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 10 раз мы закрылись вниз и лишь 2 раза закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?

План торгов таков:

Ожидаем дальнейшее падение по паре GBP/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.533 – 1.526. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.533 – 1.526 находится наибольшее скопление ордеров. Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 56%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.