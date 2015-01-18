Котировки по валютной паре отскочили от уровня 1.14585 вверх. Продолжают движение, ближайшей целью для покупок можно выделить 1.16390. Впереди уровень сопротивления 1.15667, 1.15886. Закрытие сделки можно произвести ниже 1.14585