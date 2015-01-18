Котировки по валютной паре отскочили от уровня 1.14585 вверх. Продолжают движение, ближайшей целью для покупок можно выделить 1.16390. Впереди уровень
Графики

Котировки по валютной паре отскочили от уровня 1.14585 вверх. Продолжают движение, ближайшей целью для покупок можно выделить 1.16390. Впереди уровень

18 января 2015, 15:56
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Котировки по валютной паре отскочили от уровня 1.14585 вверх. Продолжают движение, ближайшей целью для покупок можно выделить 1.16390. Впереди уровень сопротивления 1.15667, 1.15886. Закрытие сделки можно произвести ниже 1.14585