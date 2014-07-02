Брокерам разрешили идентифицировать клиентов через банк

Вчера госдума приняла поправки к закону "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования" — теперь будет проще проводить процесс идентификации клиентов брокерских и управляющих компаний.

Однако вместо долгожданной возможности полностью дистанционно заключать договоры с клиентами брокерам предлагают работать через банки.

Сейчас, чтобы заключить договор о брокерском обслуживании, клиенту необходимо лично прийти в офис брокера (а их не так много, как, например, банковских офисов). Поправки предполагают, что клиент сможет заключить договор с брокером дистанционно, а для идентификации нужно просто прийти в банк, с которым брокер заключил договор.

"Первыми, думаю, этим предложением воспользуются финансовые группы, которые включают в себя и банк, и брокера. Сторонние брокеры и управляющие могут заключить договор с банками с разветвленной сетью", - говорит глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

Первоначально брокеры добивались другой тактики — хотели получить возможность заключать договор с клиентов по интернету — с тем, у кого уже есть счет в каком-либо банке. "Зачем клиенту дополнительная идентификация, раз банк идентифицировал его до нас? Это нормальная практика",— говорит гендиректор БД "Открытие" Юрий Минцев. Во многих развитых странах брокеру действительно достаточно получить от потенциального клиента по электронной почте заполненную анкету, два отсканированных документа и перевод денег со счета в банке, чтобы на следующий день допустить клиента на рынок. "Конкуренция с иностранными брокерами может усилиться после того, как они получат доступ еще и к российскому рынку акций через Euroclear и Clearstream",— говорит управляющий брокерской компании БКС Андрей Алетдинов.

По словам брокеров, поправки в закон мало что изменят - банки и брокеры, входящие в одну группу, и так работают в тесной связке. Мотивировать банки продвигать услуги сторонних брокеров будет сложно, рынок уже проходил это на примере сотрудничества банков и негосударственных пенсионных фондов.