Как легко разбогатеть? Покупайте «плохие» акции

Интересное исследование провел автор этого материала с портала marketwatch. Он решил узнать, что будет, если вкладывать не в те популярные и очень хорошие, по словам аналитиков с Уолл-стрит, акции, а в те, которые они наоборот не любят и ругают. И он получил очень любопытные результаты.



Взять, к примеру, движение S&P 500 в прошлом году на здоровенных 5 п.п. - тогда он заработал для вас почти треть того, сколько дал бы простой индексный фонд. И подобные результаты автор замечал не один раз, он анализировал данные каждый год в течение последних семи лет, и за это время акции, которые аналитики любили больше, шли вместе с индексами фондовой биржи, а другие акции, шли немного в другом направлении. Можно назвать это мягким «тональным кремом» для рынка, когда все радуются, что инвестировали в индексные фонды. Да, индексные фонды имеют право, чтобы о них много говорить. Но просто ради спора автор готов был отдать свои деньги, чтобы доказать, что аналитики с Уолл-стрит не правы. Это гораздо интереснее.

Год назад, как обычно, автор попросил аналитиков из Thomson Reuters собрать таблицу всех рекомендаций для каждой из 500 акций списка S&P 500. Этот простой эксперимент автор проводит каждый год, чтобы увидеть, что некоторые «рекомендации экспертов», которые явно были проплачены, в итоге не дали ничего хорошего.

Среди 10 акций с самым низким рейтингом год назад были производитель металлов Alcoa, энергетическая компания Excelon, компания по доставке грузов и логистике CH Robinson Worldwide. Все три за год выросли на 30% и более. Только одна компания из десяти - John Deere и Ко - дала отрицательный результат, но и тот был снижением всего на 1%.

Автор также обратил внимание на 10 акций, которые аналитики «любят» больше всего. В целом группа показала хороший результат — рост около 22,7%, в основном за счет большой прибыли Delta Air Lines (рост более чем на 80%) и производителя медицинских аппаратов Covidien (рост на 50%). Четыре из этих десяти на самом деле потеряли деньги в прошлом году.

Вернемся на семь лет назад, в начало 2008 года. Представьте, что вы тогда вложили $100 тыс. в индекс S&P 500, реинвестировали дивиденды, защитились от налогов. Сегодня вы получили бы $170 тыс. Неплохо.

Если бы вместо этого вы вложили эти деньги в начале каждого года в 10 акций, которые аналитики оценивали лучше всех, забирали деньги 31 декабря и покупали снова новую 10 самых «любимых акций» в следующем году, сегодня, семь лет спустя, вы бы получили немного больше - около $180 тыс, если верить анализу автора по данным FactSet.

Но теперь представьте, что вы сделали с точностью до наоборот, и каждый год вкладывали свои деньги в 10 акций, которые аналитики приписывали к худшим. Вы бы так смогли сделать? Удивлю вас, сегодня вы бы получили $270 тыс. Нет, на самом деле. Вы бы заработали больше, чем в два раза, чем если бы вложились просто в индексный фонд.

Существует более интересные стратегии на рынке. Но вместо этого мы поддаемся мощным факторам и реагируем на другие новости — такие, как бум инвестиций или какие-то катастрофы.

На рынке так много психологических факторов, как ничего больше. Джеймс Монтьер, мудрый стратег и управляющий капиталом фирмы GMO, как-то заметил, что большинство инвесторов думают о фондовом рынке, как о казино, где результат вне их контроля, в то время как на самом деле рынок - как покер, где мы все делаем ставки друг против друга.

В качестве обобщения. Когда все аналитики с Уолл-стрит "ненавидят" какие-то определенные акции, цена их часто падает очень низко. Никто не хочет даже прикасаться к ним. В результате те, кто готов купить самые «ненавистные» акции, часто получают хорошие результаты.

Итак, какие же «самые плохие» активы будут в 2015 году? Следите за новостями.