GBP/USD падает перед референдумом в Шотландии

В понедельник фунт упал по отношению к доллару, так как инвесторы с тревогой ожидают итогов референдума о шотландской независимости в четверг, а также заседания ФРС, которое состоится в среду.

Пара GBP/USD понизилась на 0,10% - до 1,6249, но осталась выше 10-месячного минимума 1,6050, достигнутого в прошлую среду. Пара, скорее всего, найдет поддержку на 1,6185 и сопротивление на 1,6280.

Последние опросы общественного мнения по референдуму о шотландской независимости показали, что исход голосования пока еще трудно предсказать. Опасения по поводу перспектив независимости Шотландии спровоцировали продажу фунта стерлингов на прошлой неделе после того, как впервые с начала кампании за независимость опросы показали, что избиратели поддерживают идею отделения от Великобритании. Неопределенность, какую валюту выберет независимая Шотландия, а также опасения по поводу того, какую часть национального долга Великобритании она возьмет на себя, насторожили финансовые рынки.

Глава Банка Англии Марк Карни на прошлой неделе предупредил, что валютный союз независимой Шотландии и остальной части Великобритании «несовместим с суверенитетом».

Фунт стерлингов укрепился по отношению к евро, пара EUR/GBP упала на 0,28% и торговалась на 0,7946.