США просит Саудовскую Аравию продавать нефть за $85

Bank of America Merrill Lynch считает, что Саудовская Аравия могла бы увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены до $85 за баррель. Цель этой тактики - нанести удар по России и Ирану. Об этом говорится в Еженедельном энергетическом исследовании кредитного учреждения от 9 сентября.

В пользу перспективы снижения нефтяных цен эксперты BofA привели целый комплекс взаимосвязанных геополитических и экономических аргументов.



Прежде всего, по мнению экспертов, такая мера поможет самой Саудовской Аравии - США защитит страну от радикальной организации «Исламское государство Ирака и Леванта», которая распространила свое влияние на значительные территории Ирака и Сирии. «Мы полагаем, что Саудовская Аравия и другие страны региона могут прибегнуть к помощи США, чтобы защитить свои границы от халифата. Что в обмен на помощь Соединенных Штатов могут предложить арабские государства? Снижение нефтяных цен», — отмечается в исследовании.

Второй аргумент - это ослабление российской экономики. Снижении нефтяных цен приведет прямо к ослаблению российской экономики. Без учета доходов от нефтяного экспорта, дефицит бюджета России в 2013 году, по оценке BofA, превысил бы 10% ВВП. Для бездефицитного бюджета России необходима цена в $105 за баррель, пишут аналитики BofA. Цена $85 за баррель существенно ниже, чем заложено в российском бюджете. В 2014 году он сформирован из расчета $93 за баррель, а в 2014-2015 годы — $95 долл. Для пущего убеждения BofA в своем анализе ссылается на прецедент середины 1980-х – начала 1990-х годов, когда сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда привело к снижению цен на нефть. Как последствие называют падение экспортной выручки Советского Союза, а затем - кризис и последующий распад СССР.

Другой пострадавшей стороной от низких нефтяных цен назвали Иран. Брюссель отказался от закупок иранской нефти в 2012 году под давлением со стороны США, а затем ввел ограничения против иранского финансового сектора. В результате доходы Тегерана от экспорта углеводородов сократились, по информации ОПЕК, со $114,75 млрд в 2011 году до $62 млрд по итогам 2013 года.

Цена в $85 была выбрана аналитиками из-за того, что, по их подсчетам, именно при такой стоимости барреля бюджет Саудовской Аравии останется бездефицитным. Кроме того, по расчетам авторов исследования, бюджет королевства ничего не потеряет, если вместо экспорта 8,5 млн баррелей в сутки по $100 за баррель, страна будет поставлять на рынок 10 млн баррелей по $85. В 2014 году бюджетные расходы Саудовской Аравии запланированы на уровне $228 млрд.

Специалисты BofA отметили, что помимо политических причин увеличить нефтяные поставки в благодарность за помощь США против исламистов, Саудовская Аравия может быть заинтересована в снижении нефтяных цен и по сугубо экономическим соображениям.