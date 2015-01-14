Конкурс для управляющих ПАММ-счетов с призовым фондом 50000USD

22 декабря 2014 года в компании Weltrade стартовал конкурс для управляющих ПАММ-счетов с призовым фондом 50000 USD. Это отличная возможность для ПАММ-управляющих продемонстрировать свои способности по управлению финансами, найти новых инвесторов и получить инвестиции от компании Weltrade.
Призы и призовой фонд конкурса
Призовой фонд конкурса составляет 50000 USD будет распределен между 10 победителями, которые получат инвестиции от компании в зависимости от занятого места в конкурсном рейтинге.
- 1 место – 10000 USD
- 2 место – 8500 USD
- 3 место – 7500 USD
- 4 место – 6500 USD
- 5 место – 5500 USD
- 6 место – 4500 USD
- 7 место – 3500 USD
- 8 место – 2500 USD
- 9 место – 1000 USD
- 10 место — 500 USD
Во время проведения конкурса публикуется текущий рейтинг участников.
Время проведения конкурса
Конкурс ПАММ-трейдеров проводится в период с 22 декабря 2014 года по 20 марта 2015 года. Заявки на участие вы можете подавать с момента объявления регистрации (22 декабря 2014 года), а также в любой момент во время проведения текущего конкурса, но не позднее 08.03.2015.
Основные условия конкурса
В конкурсе могут принимать участие только новые ПАММ-счета, на которых ранее не совершались торговые операции. Для этого необходимо открыть новый счет в компании Weltrade, пополнить его на сумму не менее 200 USD и подать заявку на участие в конкурсе.
Определение победителя
Дата объявления победителей 25 марта 2015 года. Победителями конкурса считаются трейдеры, показавшие лучшие результаты доходности и занявшие первые десять позиций рейтинга.