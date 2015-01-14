Нефть дешевеет, золото — возможный актив-убежище

Одним из значимых событий 2014 года стало внезапное и очень глубокое падение цены на нефть на мировых биржах. Миллионы людей, даже очень далеких от биржевой торговли, поставили графики цены на нефть в закладки своих браузеров и по несколько раз в день мониторят их. Причины падения цены на нефть и дальнейший тренд обсуждаются в мировой прессе, на специализированных финансовых порталах, в блогах трейдеров и в социальных сетях. Но мне хотелось бы посмотреть на это немного с другой стороны.

Политика количественного смягчения накачала восходящий рынок нефтяных фьючерсов и прочих связанных с нефтью деривативов огромным количеством долларов. На падающем рынке такая денежная масса само собой не нужна и возникает естественный вопрос – а куда, собственно, эта денежная масса перетечет.

Безусловно, в современном мире есть немало интересных активов, особенно сейчас, когда на рынок выходят серийные электромобили, строятся солнечные, ветряные и водородные электростанции, вкладываются гигантские суммы в производство все более мощных и емких аккумуляторов, а имена Элона Маска и Андреа Росси будоражат постиндустриальный мир. Часть капиталов уйдет в амбициозные инновационные проекты. Но на рынке есть и суперконсервативные игроки, не любящие рискованные, хоть и высокодоходные вложения.

И здесь мне бы хотелось бы напомнить про один несомненно консервативный и всегда актуальный биржевой актив — золото. Всем известно, что золото — один из наиболее важных биржевых инструментов в мире. Цена на него является индикатором настроений на финансовых рынках. Кроме того, «уход» в золото дает возможность инвесторам сохранить капиталы в трудные времена, а при благоприятных обстоятельствах еще и прилично заработать.

Кроме того, имеющаяся в данное время неопределенность в отношении целостности еврозоны (выборы 20 января в Греции вполне могут привести к возврату национальной валюты) и теракты во Франции способствуют росту спроса на желтый металл. Если к этому добавить и вполне вероятное понятное намерение консервативных инвесторов найти актив-убежище для своих капиталов до достижения какой-то определенности на привычных нефтяных рынках – то в ближайшее время возможен рост популярности золота для открытия длинных позиций.

Если изложенные рассуждения верны – то трейдерам можно посоветовать найти оптимальную точку входа на рынок золота и постараться извлечь прибыль из этой инвестиции.

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