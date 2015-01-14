Инвесторы открывают длинные позиции по золоту на фоне падения нефтяных цен

Золото продолжает рост, поднимаясь на уровни около 12-недельного максимума. Спрос инвесторов на безопасные активы увеличивается, когда нефть дешевеет. Сегодня Brent торговался на уровне $46,8 за баррель, WTI - на уровне $45,08. Золото, в свою очередь, поднималось до $1233,10 за унцию сегодня в 10:10 по мск.

Автор статьи на CNBC Дженни Косгрейв рассказывает о том, как ведут себя сейчас многие трейдеры и инвесторы на рынке. Согласно полученным ею данным, инвесторы наращивают свои длинные позиции по золоту, потому что они уверены в его росте. По данным UBS, такое количество лонгов в последний раз было только в августе 2014 года.

В то же время, однако, медь упала очень низко, когда нефть ослабла, что вызвало массовые продажи ее китайским хедж-фондам, Но здесь были в основном короткие позиции.

"Вторую неделю подряд золото получает длинные и короткие позиции в сделках. Но пока рано говорить о стабильности таких сделок", - говорит стратег Эдел Тулли из UBS. "Хотя золото, кажется, встретило сопротивление на уровне $1230, сейчас цены в удобном положении - выше скользящей средней за 100 дней на уровне $1213.27", - добавила она. К слову, к 15:37 по мск золото вновь подросло до $1230,80 за унцию (по данным investing.com).

В то время как золото может оказаться безопасным активом-убежищем на фоне падения нефтяных котировок, не все эксперты убеждены в его ценовой стабильности на долгосрочную перспективу.

"В первую очередь движущие силы рынка будут находить силу в восстановлении экономики США и потому золото очень уязвимо в случае, если экономика резко будет расти", говорит глава отдела по исследованию рынка в Deutsche Bank Майкл Льюис.



