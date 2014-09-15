Что готовит нам Джанет Йеллен и очередное заседание ФРС?

На этой неделе одно из важных событий - это заседание ФРС, которое состоится в среду, после него Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию.



Почти со стопроцентной уверенностью можно говорить, что ФРС снова не повысит ставки, а также очень велика вероятность, что регулятор в очередной раз сократит программу выкупа активов. Объем QE снизят на $10 млрд - до $15 млрд, и при этом, как ожидается, на октябрьском заседании стимулирующая программа будет свернута полностью. Кроме того, по мнению экспертов, на пресс-конференции Йеллен точно будут спрашивать про инфляцию.



Несомненно, более определенные прогнозы касаются изменений в тексте заявления Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прежде всего это касается момента, где говорится о том, что ставки не будут повышаться в течение длительного времени даже после полного завершения стимулирующей программы. Главный вопрос в том, будет ли этот фрагмент изменен или удален.

Эксперты также гадают, объявит ли Йеллен о повышении ставок в середине следующего года. Напомним, в марте 2014 г. она обронила фразу о том, что после завершения QE до повышения ставок может пройти какое-то время, может быть, "шесть месяцев или около того". Тогда эти слова вызвали жаркие дискуссии в финансовом мире, однако это была первая пресс-конференция Джанет Йеллен, и она могла попросту сказать лишнего. Сейчас подавляющее большинство экспертов не ожидают от нее конкретики. Скорее всего, глава ФРС скажет, что все будет зависеть от поступающих макроэкономических данных.

Отличительная особенность предстоящего заседания еще и в том, что будут объявлены макроэкономические прогнозы Комитета по операциям на открытом рынке. Эти данные представляют для экономистов очень большой интерес, поскольку именно они указывают на ожидания Федрезерва. Вполне возможно, что с учетом последних данных будет повышен прогноз по ВВП на 2014 г. Это касается и уровня безработицы. В августе показатель составил 6,1%, поэтому итоговый прогноз на конец года также может быть немного снижен. Не меньший интерес представляют прогнозы по инфляции. В июле инфляция составила 1,6%, а стержневая инфляция - 1,5%, что фактически совпадает с прогнозами FOMC. В связи с этим эксперты полагают, что прогноз по инфляции на конец года останется без изменений, то есть по-прежнему будет ниже целевого значения ФРС в 2%.