Минфин предложил создать антикризисный резерв на 2015 год

Из-за продления моратория на пенсионные накопления на 2015 год трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ сократится на 309 млрд рублей, средства будут учтены в бюджете, и часть пойдет на формирование антикризисного резерва, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Министр отметил, что на создание резерва будет использована на все сумма, а только ее часть. Какая именно, он пока уточнять не стал. Остальные средства будут зачитываться в бюджете как источник общего покрытия. Помимо этих средств на формирование резерва планируется направить остаток такого же резерва 2014 года и экономию по расходным статьям, которая образуется до конца текущего года, на общую сумму не менее 100 млрд рублей.



"Мы намерены в рамках того резерва, который был в этом году — 243 млрд рублей — его остаток плюс не исполненные в текущем году бюджетные ассигнования направить в антикризисный резерв. Для этого надо внести поправки в бюджетное законодательство, перевести на следующий год. Сумма должна быть не менее 100 млрд рублей. Эти 100 млрд рублей дополнят наш резерв следующего года, о чем говорил Алексей Валентинович [Улюкаев], когда пояснял, что мы можем за счет антикризисного резерва помогать ключевым нашим компаниям", — пояснил министр. Он также отметил, что поддержку за счет этих средств планируется оказывать также бюджетной сфере.

При этом Силуанов уточнил, что в случае необходимости поддержка из этого резерва может оказываться и в текущем году. "Это может быть сделано как в этом году, так и в следующем. Но планируем все-таки создать серьезный резерв в следующем году", — отметил он.

Говоря о перспективах отмены накопительной части пенсии, министр пояснил, что с этим правительство будет определяться в 2015 году.Будем смотреть ситуацию на финансовом рынке, с бюджетом, с пенсионными фондами. Будем определяться», — сказал Силуанов. По его словам, весь экономический блок правительства считает неправильным "проедать" эти деньги, "когда нужны длинные деньги под проекты, когда есть ограничения в финансировании".

