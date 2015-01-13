Падение рубля продолжается: евро — 78, доллар — 66 руб.

Российский рубль продолжает свое падение во вторник вечером — на торгах Московской биржи курс доллара вырос до 66,1 руб., евро — до 78 руб. (по данным московской биржи на 16:12 по мск).

Скорее всего, до сих пор на рубль давят последние негативные новости и поведение инвесторов на этом фоне. Плюс к этому у многих трейдеров сложилось впечатление, что агентство Standard & Poor's все-таки понизит рейтинг кредитоспособности РФ до уровня "ВВ+".

А в пятницу на прошлой неделе агентство Fitch уже понизило рейтинг РФ до уровня, который всего на одну ступень выше "мусорного", связав это с падением нефтяных цен и курса рубля.



