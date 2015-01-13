Пара EUR/USD приблизилась к минимуму 9 лет

Валютная пара EUR/USD сегодня днем подошла к девятилетнему минимуму после слухов о том, что ЕЦБ собирается запустить выкуп гособлигаций уже в начале следующей недели, чтобы предотвратить дефляцию. Такое сообщение поступило от Bloomberg.

Евро торговался на уровне 1,1786 доллара по состоянию на 15:34 по мск. (по данным investing.com). За последние 9 лет (с 2005 года) минимальный курс евро к доллару был 8 января 2005 года - 1,1754 доллара.

Европейская единая валюта может сравняться с долларом в этом году, считают в Bank of New York Mellon Corp. в Лондоне. Издание Bloomberg опросило экспертов и получило такие прогнозы: в 2015 году курс евро составит 1,17 доллара, а в 2016 — 1,15 доллара.