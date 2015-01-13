Нефть дешевле $45

Нефть углубляет провал. Сегодня в 11.00 мск Brent торговалась на уровне порядка 46,60, а сейчас, к 15.00 мск, отскочила к 47.29 долларам за баррель. WTI перешла 45-долларовый порог, и сейчас фьючерсы стоят 44,86 доллара за баррель.

Это происходит после вчерашнего резкого снижения прогноза аналитического отдела Goldman Sachs по поводу цен на нефть в 2015 году до 40 долларов за баррель. Ситуация с рынком нефти довольно нервозная: ОПЕК категорически отказывается снижать производительность, официальные лица стран картеля недвусмысленно обвиняют в обрушении цены производителей сланцевой нефти (читай: США). Аналитики предрекают сценарий, при котором ОАЭ и другие ближневосточные «хозяева» рынка нефти продолжат поддерживать продукцию на высоком уровне, а вот компании, которые работают на бурении сланцевых месторождений, вынуждены будут свернуть производство. На это же надеются и члены ОПЕК, которым важно удержать свою главенствующую роль на современном нефтяном рынке.



«Цены на нефть вошли в штопор, в свободное падение, и есть мизерное количество факторов, которые способны остановить это пике,» — говорит Амрита Сен, главный аналитик Energy Aspects Ltd, в своем репортаже. — «Единственный, кто может стабилизировать рынок нефти в ближайшей перспективе, — это ОПЕК. Но похоже, что шансов на это немного».

Вчера министр энергетики ОАЭ, Сухейль аль-Мазруи, подтвердил в своем выступлении в Абу-Даби плану по повышению производственных мощностей до 3,5 млн баррелей в сутки к 2017 году. Сегодня страна производит 3.млн баррелей ежесуточно. Аль-Мазруи сегодня сказал репортерам, что страны ОПЕК не могут больше контролировать рынок нефти, а вот те, кто производит самую дорогую нефть, по законам рынка должны первыми уменьшить или вовсе прекратить свою работу.

Это недвусмысленное заявление рушит все надежды на то, что в ближайшее время цена на нефть восстановится, и на этом фоне прогнозы Goldman Sachs кажутся вполне оправданными.



