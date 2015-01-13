Азиатские рынки закрылись сегодня разнонаправленно

На торгах в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня не было единой динамики. В Гонконге и Шанхае акции выросли (Shanghai Composite прибавил 0,22%; Hang Seng – 0,87%), биржи других крупных азиатских стран и Австралии закрылись на понижении. Nikkei потерял 0,64%, S&P/ASX — 0,33%; KOSPI – 0,20%.



На снижение крупных азиатских индексов повлияло снижение котировок нефти. Нефтяные компании по всему региону сегодня снижали капитализацию: японская Inpex Corp снизилась на 3,4%; китайская PetroСhina потеряла 1%.

На фоне легкого укрепления иены против доллара снизились акции японских экспортеров. Toyota Motor Corp подешевела на 3%. Японская сеть супермаркетов Aeon Co потеряла 6,4% из-за внутренних причин (слабая отчетность, оказавшаяся ниже ожиданий рынка).

Укрепление китайского индекса связано с неожиданно сильными цифрами по динамике внешней торговли страны: экспорт из Китая вырос на 9,7% в декабре 2014 по сравнению с декабрем 2013.



