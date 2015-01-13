В понедельник фондовая Европа выросла

Вчерашнюю торговую сессию основные индексы Старого Света закрыли уверенным ростом. Лучше всего дела шли у фармацевтов по причине выгодных сделок слияния/поглощения. Stoxx Europe 600 прибавил 0,57%, а второй важный сводный индекс региона — Dow Jones Euro Stoxx 50 прибавил 1,36%.

Выросло большинство национальных индексов: FTSE прибавил 0,11%; САС 40 увеличился на 1,18%; DAX вырос на 1,38%, и даже греческий ASE подпрыгнул сразу на 3,8%.



Хорошо чувствовали себя фармацевтические компании: так, Roche Holdings прибавил 1,4% на новостях о приобретения контрольного пакета акций Foundation Medicine. Hikma Pharmaceuticals увеличила капитализацию на 4,3% после того, как ее препарат для лечения подагры получил разрешение на продажи в США.

Снижение цены на нефть благоприятно отражается на авиакомпаниях: для них дешевеет топливо. Так, к примеру, Deutsche Lufthansa выросла на 1,2%, поскольку объявила, что в 2015 году сэкономит на топливе не 400 млн евро, а целых 900 млн. Подросли и акции International Airlines Group SA (+0,8%).

Вполне ожидаемо просели энергетический и сырьевой сектора: на них снижение цены на нефть сказывается отрицательно. Seadrill Ltd подешевела на 4,2%; Hunting Plc — на 8,1%: по это стало реакцией на понижение рекомендаций аналитического отдела Barclays.

Rio Tinto потерял более 2%: котировки меди тоже снижаются. Сегодня они ушли ниже отметки $6000 за тонну, такого не случалось уже более пяти лет.