Случайный вылет Греции из еврозоны никому не нужен

Начиная с самого образования еврозоны, ее выживание основывалось на парадоксе. С одной стороны, стабильность единой валюты зависит от того, насколько твердо рынок верит в ее устойчивость. Эту веру должно было восстановить заявление Марио Драги в 2012 году - «мы сделаем всё возможное, чтобы удержать страны вместе, в едином валютном блоке». Другая сторона медали — стабильность еврозоны требует, чтобы возможность выхода из блока была реальна — как добровольная, так и принудительная, дисциплинарного характера, особенно для тех участников, которые сталкиваются с финансовыми затруднениями и не пытается их конструктивно решать.



Текущий политический кризис в Греции приводит этот парадокс к практически идеальной своей постановке. Никто не хочет, чтобы Греция оставила еврозону — и меньше всего этого хотят сами греки, 74% которых в опросе на прошлой неделе высказались за то, чтобы оставить все как есть. И даже радикальная левая партия, Сириза, которая предположительно победит на выборах 25 января и которая флиртовала с народом громкими заявлениями о политике отказа от Европы в 2012 г, сейчас признает, что «Grexit” был бы сейчас катастрофой для страны.

Уход из зоны евро и даже аннулирование существующих долгов не могут волшебным образом восстановить экономику. Правительство должно будет ужесточить, а не смягчить налоговую политику, ведь текущий низкий профицит основного бюджета быстро превратится в дефицит на фоне снижения уверенности — в итоге, страна опять погрузится в рецессию.

При этом даже девальвация не принесет большого облегчения. Принимая во внимание, что Испания, Португалия, Ирландия, Италия увеличили экспорт, вернув себе конкурентоспособность на внешних рынках, греческий экспорт до сих пор получает крайне мало профитов от существенной внутренней девальвации ресурсов. Этот факт предполагает, что экспорт сдерживают не цены, а структурные препятствия.

Более того, девальвация привела бы к периоду высокой инфляции (как вариант — к гиперинфляции) в том случае, если правительство не смогло бы на приемлемых условиях кредитоваться и вынуждено было бы печатать деньги. Подрыв уверенности в новой валюте, финансовая нестабильность стали бы надежной завесой для поступления иностранных инвестиций (а пока они и только они — единственная надежда Греции на выход из кризиса).

И это всё могло бы быть краткосрочными рисками, которые стоило бы взять на себя при наличии какой-либо реальной перспективы того, что новоизбранное греческое правительство обеспечит необходимые экономические реформы. Однако это кажется маловероятным.

Срок действия текущей антикризисной программы, которую Греция проводит совместно с Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ (с так называемой «Тройкой»), истекает в конце февраля. При этом нынешний премьер страны, Антонис Самарас, обеспечил двухмесячный рост экономики к декабрю. Кто бы ни победил на выборах в январе, он должен будет максимально быстро подобрать поводья, чтобы выиграть время и договориться о долгосрочном соглашении с Тройкой.

Дальнейшая антикризисная работа очень важна отчасти еще и потому, что Греция должна возместить полтора миллиарда евро МВФ в марте.

У Греции есть три пути избежания дефолта: новое соглашение с Тройкой, высвобождение антикризисных фондов или рост внешнего долга государства. Более того, ЕЦБ согласен продолжать серьезно поддерживать банковскую систему страны только при условии, что будет выполняться согласованная антикризисная программа. Если ЕЦБ откажется продолжать финансировать банки, то правительство просто вынуждено будет начать переход на собственную валюту — и тогда Греция окажется вне зоны евро.

Всё это — небезосновательные угрозы: отток депозитов из греческих банков в конце 2014 года достиг 3 млрд евро, и эта струйка может превратиться в наводнение, если период неуверенности продолжится. На примере Кипра ЕЦБ показал, что выборы нового правительства не помогут — понадобятся более серьезные меры.

Риск состоит еще и в том, что лидер Сириза, Алексис Ципрас, может круто изменить свою программу, чтобы достигнуть соглашения с Тройкой, слишком круто за короткое время. Как минимум, конечно, Тройка будет настаивать на том, чтобы не слишком кардинально были перекроены реформы текущего правительства по госуправлению, налогам, товарным рынкам и трудовому законодательству. Тройка может также настоять, чтобы реформы Самараса были продолжены как условие любого долгосрочного соглашения (особенно если поманить Ципраса ослаблением долгового бремени). Но даже в шатком и зыбком мире греческой политики, где выборные обязательства выполняются, мягко говоря, не всегда, авторитет господина Ципраса при таких уступках может рухнуть сразу и моментально. Дальше выход Греции из еврозоны почти гарантирован.

Влиятельные политики еврозоны кажутся удивительно расслабленными: такое ощущение, что они совершенно не переживают о таких рисках. Некоторые утверждают, что у еврозоны есть много опыта такого балансирования.

Многие известные экономисты готовы держать пари, что даже если Греция выйдет из единого валютного пространства, то шока в еврозоне не случится. Сегодня у сообщества есть оружие для борьбы с инфекцией, включая антикризисные фонды и готовящаяся ЕЦБ программа количественного смягчения, которая может начаться уже на следующей неделе.

Кажется, инвесторы тоже разделяют эту оптимистическую оценку.

Однако если Ципрас выиграет выборы — и он, и влиятельные политики еврозоны должны будут действовать крайне тщательно, чтобы избежать случайного выхода страны из единого валютного пространства, которое, повторюсь, никому сейчас не нужно.



Simon Nixon, для Wall Street Journal. Перевод - Lesnik007

