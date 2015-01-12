Рекомендация по торговле на 12.01.15 - 19.01.15





EUR/USD



Предыдущая неделя по паре EUR/USD была открыта на 1.1945, а на данный момент торгуется на уровне 1.1870. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 9 раз мы закрылись вниз и лишь 3 раз закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?

План торгов таков:

Ожидаем дальнейшее падение по паре EUR/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.1900 – 1.1870. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.1900 – 1.1870 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 112 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 55%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.

GBP/USD



Предыдущая неделя по паре GBP/USD была открыта на 1.5300, а на данный момент торгуется на уровне 1.5170. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 10 раз мы закрылись вниз и лишь 2 раза закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?

План торгов таков:

Ожидаем дальнейшее падение по паре GBP/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.5210 – 1.5170. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.5210 – 1.5170 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 128 миллиардов долларов. Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 60%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.