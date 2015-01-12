Рубль дешевеет вслед за нефтью и из-за снижения рейтинга РФ

В понедельник днем рубль все еще находится на низких уровнях против доллара и евро — сразу после открытия торгов на Московской бирже курс доллара подскочил до 62,65 руб., евро — с 72,25 до 74,38 руб. Российская нацвалюта пошла вниз вслед за дешевеющей нефтью и после новостей о снижении кредитного рейтинга РФ от Fitch Ratings.

К 13:42 по мск доллар на Московской бирже оценивался в 62,59 руб., евро — 74,09 руб.

В это время нефть марки Brent торговалась на уровне $49,99 за баррель - на 2,56% ниже последнего закрытия.

Поддержать рубль может стартующий 15 января налоговый период и небольшой (меньше $7,5 млрд) объем погашений корпоративных внешних займов и процентов по ним (в декабре было $33 млрд). Сдерживает ослабление рубля пока высокая базовая ставка центробанка.