Банки Европы проверяют торговые платформы на работу после распада еврозоны

Среди тех, кто готовят стресс-тесты для компаний, — такие гиганты банковского сектора, как Citigroup, Goldman Sachs и другие. Финансовые и кредитные учреждения по всей Европе тестируют свои торговые платформы и заготавливают запасные стратегические планы на случай того, что Греция после выборов 25 января покинет единое валютное пространство Евросоюз, а за ней, по принципу домино, обвалится вся единая валютная система.

Планы по адаптации предполагают еще и подробные проверки контрагентов, которые теоретически могут быть затронуты греческим «исходом», оценку их кредитных рисков.



Некоторые компании на всякий случай готовятся к изменению принципов работы платежных систем и проводят пробные операции по валютному обмену, чтобы смотреть, справятся ли системы с добавлением в реестр новой греческой валюты.

Подобные шаги стали реакцией на то, что греческая левая оппозиционная партия продолжает возглавлять результаты опросов общественного мнения перед выборами федеральной власти 25 января. По сути, основной смысл выборов — определиться с тем, останется ли страна в еврозоне.

Большинство аналитиков все еще говорят, что возможность выхода Греции из единого пространства довольно низкие. По крайней мере, экономисты из Commerzbank оценивают эту возможность ниже, чем в 25%. Однако все предпочитают надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Свои системы крупные финансовые фирмы проверяют на случай наступления любых серьезных событий — к примеру, таких, как резкий обвал цен на нефть или недавний референдум о шотландской независимости.

Сейчас основной момент, на который проверяются торговые системы и платформы банков — добавление новой валюты. Ведь в перспективе за Грецией может последовать Италия и другие страны Евросоюза. К примеру, в конце 2011 года валютная торговая платформа EBS брокерской конторы ICAP была проверена на операции со всеми 17 валютами, которые могли бы появиться на рынке в случае полного распада еврозоны. И сейчас это было сделано снова, согласно источникам Wall Street Journal. Некоторые другие европейские банки запускают подобные проверки на своих торговых платформах для подготовки к возможному «звездопаду» новых валют. Глава отдела валютного трейдинга одного крупного кредитора утверждает, что добавление в систему греческой драхмы будет не очень трудным, а вот более широкий распад еврозоны серьезно усложнит прохождение операций.