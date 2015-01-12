Доллар слабеет: в США снизился уровень зарплат

В понедельник утром курс доллара упал из-за неожиданных плохих отчетов по уровню заработной платы. Так, пара USD/JPY снизилась на 0,31% - до 118,14 иены, а евро поднялся на 0,19% - до $1,1862. Сейчас за доллар дают 118,3 иены (-0,16%), за евро — 1,1856 доллара.

В декабре число рабочих мест в США увеличилось на 252 тыс., однако уровень заработной платы снизился прилично — до минимума за восемь последних лет.

"Такой результат вызовет споры: понадеется ли ФРС на традиционную связь между снижением безработицы и ростом зарплат или не будет ничего предпринимать, пока не заметит реального давления на уровень заработной платы", - говорит стратег по валютному рынку BNZ Райко Шариф.

Но многие аналитики из крупнейших банков на Уолл-стрит до сих пор уверены, что если ФРС и будет повышать процентные ставки, то не позднее июня, а вот ЕЦБ уже сейчас вынужден принимать новые стимулирующие меры. По мнению главы центробанка Италии, в еврозоне велик риск дефляции и потому лучший способ сейчас решить эту проблему — покупать гособлигации.