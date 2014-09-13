Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США неделю завершили потерями. По итогам пяти торговых сессий: DOW -0,72%, S&P -0,80%, Nasdaq -0,54%.



Фондовые индексы США по итогам недели продемонстрировали отрицательную динамику под влиянием опасения относительно того, что полное сворачивание федрезервом программы QE, ожидаемое в октябре, может негативно отразится на фондовых рынках, рост которых в последние годы был частично обусловлен как раз реализацией данной программы. Спекуляции относительно сроков начала процесса повышения ставок ФРС также не придавали инвесторам оптимизма. Дальнейшее улучшение ситуации в экономике США, на что в последний день недели указали опубликованные данные по розничным продажам и настроениям потребителей, указывали на возможность более раннего первого повышения ставки. Спекуляции по этому поводу в течение недели также были подогреты докладом ФРБ Сан-Франциско, в котором отмечалось, что рынки недооценивают вероятность повышения ставок федрезервом.

Основным корпоративным событием недели смело можно назвать масштабную презентацию новых продуктов компанией Apple (AAPL), прошедшую 9 сентября в Купертино. Apple представила новое поколение смартфонов iPhone. Было представлено сразу две модели - младшая iPhone 6 и старшая iPhone 6 Plus, первая получила диагональ экрана 4,7 дюйма, вторая - 5,5 дюйма. Также была представлены новая платежная система Apple Pay и "умные часы" Apple Watch. Судя по динамике цен акций AAPL в день презентации, инвесторы не оценили новинки Apple. Однако, на следующий день акции показали рост на более чем 3%, вернувшись при этом выше отметки $100. Росту акция способствовали сообщения о том, что Apple будет получать комиссионные от банков за подключение к к презентованной вчера платежной системе Apple Pay, а день спустя издание Financial Times сообщило о переговорах компании Apple с европейскими банками по внедрению ее системы бесконтактных платежей (Apple Pay) в Европе.

По итогам недели AAPL подорожали на 2,72%.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P, кроме сектора здравоохранения (+0.1%), по итогам недели снизились. Самое больше снижение было отмечено в секторе базовых материалов (-3,7%), давление на компоненты которого оказывало снижение цен на сырьевые материалы. Так, по итогам недели золото потеряло в цене почти 3%, нефть более 1%, медь более 2%.

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали всего 8 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акцииChevron Corporation (CVX, -3.72%), давление на которые оказало снижение цен на нефть и сокращение прогнозов Международным энергетическим агентством (МЭА) прогнозов по росту спроса на нефть в 2014 и 2015 годах Лидером были акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.90%).