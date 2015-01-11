Прогноз по Золоту

Так как у США нет в достаточном количестве своей сырой нефти - иначе не стали добывать сланцевую ,и цена за баррель продержится в районе 10 - 50$ в течении трёх месяцев,все добывающие компании таким образом нефть - обанкротятся .

Так как они расплачивались за печатание долларов золотом ( а напечатали Ооооооочень большое количество ) ,плюс к этому,золота много уходит в электронную технику,военное вооружение, которое поглощает его в огромных количествах. Золота в США осталось совсем немного .....................................

Прогноз : Золото до конца 2015 года подорожает до 3000$ за тройскую унцию ,если не дороже .

Вывод : Стала посещать навязчивая мысль - а не поехать ли туда ,да отломить чуть чуть этого капиталистического чуда на память, о некогда сильном государстве,пускающим пыль в глаза, многие десятилетия - в назидание внукам :)