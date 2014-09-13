Есть две причины, по которым вырастет нефть

За прошедшую неделю цены на нефть подешевели на 3% . По оценкам аналитиков, за осень котировки Brent могут снизиться до 90-95 долларов за баррель. Далее - отскок вверх. Однако многое будет зависеть от последующих температур - как погодных, так и геополитических.

Котировки нефти марки Brent, в четверг упавшие до отметки $96,72 за баррель - впервые с конца июня 2012 г. - в пятницу торговались ниже уровня в $98. За текущую неделю ее цена снизилась на 3%.

По мнению аналитика ИК “Ай-Ти Инвест“ Василия Олейника, на нефтяные котировки по-прежнему давит укрепление доллара и ухудшение прогнозов по темпам роста мирового ВВП. О замедлении экономики, в частности, свидетельствует дефляция в еврозоне. Также в четверг были опубликованы данные по инфляции в Китае, где индекс цен производителей в ежегодном выражении упал сильнее ожиданий - до 1.2%. Раз, компании снижают цены, значит, падает конечный спрос, что сигнализирует о торможении экономического роста, пояснил “Вести.Экономика“ В.Олейник.



Слабый спрос при достаточном предложении, разумеется, негативно влияет на ценовую динамику, подтвердил аналитик компании “ ВТБ Капитал“ в Лондоне Андрей Крюченков. По его словам, поддержанию понижательного тренда также способствует восстановление экспорта нефти из Ливии, наряду с действиями США, направленными на предотвращение расширения зоны боевых действий в другом нефтедобывающем государстве - Ираке. Хотя, по большому счету, эти факторы уже отыграны рынком и каких-либо принципиальных новостей в последние дни не появилось.

Другое дело, продолжил Крюченков, что из-за общей нервозности и непредсказуемости геополитической ситуации рынок остается весьма волатильным. В этих условиях в течение осени, очевидно, цены на нефть продолжат колебаться и, возможно, еще снизятся, но не ниже $90 долларов за баррель. А далее многое будет зависеть, в том числе от того, какой – холодной, очень холодной или же теплой - будет зима. К примеру, на фоне прошлогодних зимних холодов в США в IV квартале 2013 г. и I квартале 2014 г. нефтяные котировки росли, напомнил аналитик “ ВТБ Капитал“.

В бюджете РФ на 2014 г. заложена прогнозная цена в $101 доллар за баррель. При этом бюджет сведен, исходя из среднегодовой цены в $93 за баррель. Но на фоне ускорившегося падения нефтяных цен уже появились предположения о том, что в дальнейшем планка может упасть и до $85 за баррель. А кто-то и вовсе увидел параллель между нынешним активным снижением ценового графика и стремительным удешевлением нефти, наблюдавшимся в кризисном 2008 г. Однако, заметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в 2008 г. падение нефтяных котировок было обусловлено кризисным состоянием ряда ведущих экономик. Тогда как сегодня, не смотря на некоторое замедление, уверенный экономический рост продолжает демонстрировать Китай и страны Юго-Восточной Азии. Также растет экономика США, где отказываются от количественного смягчения и подумывают о повышении процентных ставок. Что способствует привлечению потоков капитала в американском направлении и усилению доллара. А это, в свою очередь, сказывается на удешевлении нефти, в условиях активного наращивания ее добычи самими Соединенными Штатами и Канадой.

“Вероятно, осенью цены на нефть проболтаются у отметки в $95 за баррель. Ну, а далее многое будет определяться погодой и температурами предстоящей зимы“, - уточнил Пикин. По его оценке, существенного воздействия подобные ценовые перепады на бюджеты нефтедобывающих стран не окажут.

Впрочем, как ожидают аналитики, при усугублении ситуации в дело неизбежно вмешается ОПЕК, для которой комфортным считается уровень в $100 за баррель. Чтобы остановить падение ценовой планки, ОПЕК может сократить квоты на добычу.

Также движение ценового графика способен изменить геополитический фактор. Тогда как на сегодня сохраняющаяся геополитическая напряженность, парадоксальным образом, приобрела стабильный характер.

Вдобавок, констатировал Василий Олейник, предпринятая в этом году отмена санкций в отношении Ирана, пока негативно влияет на нефтяные котировки, хотя объём экспортных поставок из этой страны еще не велик. Но именно Иран вновь может стать драйвером роста цен на “чёрное золото”, в случае обострения опасений относительно продолжения Тегераном обогащения урана, с целью создания собственного ядерного оружия.

Еще одним очагом напряженности остается Украина, где, судя по поступающей информации, Киев использует объявленное перемирие для перегруппировки своих воинских подразделений. И пока там нельзя исключить вероятности новой эскалации вооруженного противостояния с подключением глобальных игроков – России и НАТО. Но при такой радикализации сюжета цены на нефть не пойдут, а взлетят вверх, заключил аналитик “Ай Ти Инвест“.

Правда, более реалистичным он считает умеренный сценарий. Им предполагается, что в ближайшие два месяца нефтяные цены снизятся на $2-3, после чего вновь поднимутся на $5-7