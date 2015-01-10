Уолл-стрит завершила неделю в «красной» зоне

После двухдневного ралли середины недели американские индексы снизились в пятницу. На это повлиял отчет о рынке труда в США в декабре, согласно которому заработная плата в стране неожиданно снизилась, хотя занятость (не менее неожиданно) оказалась гораздо выше прогнозных значений. Берт Уайт, директор по инвестициям в LPL Financial считает, что это — наилучший вариант развития событий. Это демонстрирует, что американская экономика продолжает развивать рынок труда и восстанавливать его, однако в то же время приглушенный рост заработной платы может означать попытку ФРС дольше оставаться на уровне нынешней ставки.

В итоге в пятницу вся большая тройка Уолл-стрит закончила сессию снижением. Легкий спад зафиксирован и по итогам всей недели, и за всю первую декаду 2015 года.

Итак, за вчерашний день S&P 500 снизился на 0,84%; Dow Jones потерял 0,95%; Nasdaq ослаб на 0,68%. По итогам недели Dow и Nasdaq потеряли по 0,5%; S&P 500 попрощался с 0,6%.



На следующей неделе начинается сезон большой отчетности компаний за IV квартал 2014 года. Может быть, на этом фоне выросла нервозность, особенно в кредитном секторе. Финансовый подындекс с результатом -1,3% внес значительный вклад в снижение S&P 500. Внутри него «героями дня» стали два крупнейших банка: JP Morgan Chase снизился на 1,7%, Wells Fargo потерял 1,6%.

Снизился и энергетический сектор. Он потерял 0,8% на фоне очередного снижения цены на нефть, которая снова упала до уровней 2009 года.

И, наконец, третий подындекс S&P, который много потерял в пятницу, — это розничная торговля. Сектор ритейла снизился сразу на 1,7%, а среди него нельзя не отметить сеть магазинов Bed, Bath & Beyond, которая обвалилась на 6,7% после оглашения неутешительного прогноза дохода по итогам 2014 года. Знаменитая американская сеть супермаркетов Macy объявила о том, что закроет 14 магазинов и сократит некоторые рабочие места. Результат — снижение капитализации на 2,8%.