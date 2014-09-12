USD/RUB: Доллар подходит к отметке 37,7

Курс доллара установил новый исторический максимум по отношению к рублю. Причина роста американской валюты - новый пакет санкций ЕС против России. Если напряженность не спадет, доллар может выйти на уровень выше 38 руб., предупреждают аналитики.

По состоянию на 11.42 мск американская валюта немного подешевела и сейчас торгуется на уровне 37,64 руб. Курс евро в ходе сегодняшних торгов также растет по отношению к рублю. По состоянию на 11.39 мск европейская валюта поднялась на 16 коп., до 48,64 руб. за евро.

В пятницу утром Евросоюз включил в новый санкционный список еще 24 фамилии граждан России и Украины. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Европейского совета. Сегодня же новый пакет санкций против России должен представить и Вашингтон. Об этом в четверг заявил президент США Барак Обама.



«Принимаемые нами меры повысят политическую изоляцию России, а также экономические затраты, особенно в секторах, представляющих важность для президента Владимира Путина и его приближенных», — говорится в заявлении главы Белого дома.

Новости о готовящихся санкциях были основным драйвером падения российской валюты всю последнюю неделю. Американская валюта росла всю последнюю неделю, поочередно обновляя рекорды месяца, установив в четверг новый исторический максимум в 37,62 руб. за доллар, который, впрочем, был побит уже в пятницу.

«С технической точки зрения рубль остается перепроданным, однако внешний негативный новостной фон, а также нефть, торгующаяся ниже $100 за баррель, не позволяют начать рублю укрепляться, — сказал «Газете.Ru» аналитик компании «Открытие-Брокер» Андрей Кочетков. — В случае если паника будет продолжаться, не исключен выход на уровни 38–38,5 руб. за доллар, но выше американская валюта вряд ли поднимется, так как в игру вступит Центробанк».