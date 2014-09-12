Доллар обновил шестилетний максимум к иене, поскольку инвесторы ждут намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок на совещании 16-17 сентября.

Курс доллара поднялся на 0,16% - до 107,27 иены, ранее достигнув 107,39 - высшей отметки с сентября 2008 года. С начала недели курс доллара к иене вырос более чем на 2 процента, что стало лучшим показателем почти за три месяца.

Доходность американских облигаций также растет: доходность двухлетних бумаг близка к трехлетнему пику 0,59 процента, отмеченному в июле. Доходность 10-летних облигаций в пятницу поднялась до месячного максимума 2,565 процента.

"Главная тема - продолжающийся рост доходности облигаций США... Это, пожалуй, основная причина роста пары доллар/иена", - сказал директор по стратегии на валютном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона Barclays в Сингапуре Митул Котека.