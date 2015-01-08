Ода мартингейлу

IvanIvanov

Исходное данное

Большинство проигрывают

Гипотеза

Мыслить - не как все

Разжовывание



Давно мыслишка такая закралась, все никак не досуг было прописать. Ну, если не обращать внимания на то - что знаки препинания в этом тексте будут страдать, и могу пропускать буквы.... то нет причины не изложить свою точку зрения.

Попытку обойти исходное данное, можно сформулировать так - все распространенные утверждения о рынке - фуфло!

Нужно попробовать думать как буд-то бы думает меньшенство...... и на самом деле, оказывается, это достаточно просто.

Поэтому - попробуем посмотреть на рынок - с точностью - до наоборот.

1) Тренд наш друг - Флет наш друг. :-)

2) Стоп должен быть короче тейка - Тейк должен быть короче стопа :-)

3) Удерживайте прибыльные позиции и кройте убыточные - Удерживайте убыточные позиции и быстрее кройте прибыльные.

4) Не доливайте убыточные позиции - Доливайте убыточные позиции

5) Пятому пункту не смог придумать альтернативы. если кто сможет - буду признателен - жадность - губит. По поводу пятого пункта, хочу дискуссии, считаю, все что больше банковского процента по депозитным вкладам. это наше трейдерское поле, все остальное - жадность, в тех или иных пределах. Я живу в рублевом пространстве, и, на фоне теперешних событий. Если раньше я считал, что 10% в долларах в год, это полный ништяк, теперь считаю, что 20% по долларовому депозиту, ништяк, почему так......потому чтоб перкрыть доходность по рублевым вкладам.

Как некоторый аргумент, предлагаю посмотреть на мой сигнал, открыт к дискуссиям, предложениям и обсуждениям