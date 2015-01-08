Доллар вырос, евро — возле девятилетнего минимума

Доллар перешел отметку своего девятилетнего максимума по отношению к евро, акции практически по всему миру выросли в четверг. Все это — отчасти результат уверенного тона, продемонстрированного в «минутках» ФРС, а отчасти продиктовано техническим отскоком цены на нефть (Brent снова торгуется выше 50 долларов за баррель). EUR/USD сейчас (на 15.49 мск) торгуется на уровне 1,1764 (минус 0,63% ко вчерашнему закрытию), а USD/JPY – на 119,83 (+0,49%).

Добавил оптимизма инвесторам и отчет об инфляции в Европе: здесь зарегистрирована дефляция, а это значит, что ЕЦБ придется запустить программу количественного смягчения.



