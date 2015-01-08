Европейские фондовые рынки на трехнедельном максимуме

Фондовая Европа сегодня в едином порыве торгуется в зеленой зоне, причем все основные индексы очень серьезно прибавили. Так, DAX стал выше на 1,34%; FTSE 100 окреп на 1,32%; САС 40 вырос на 1,94%, а сводный промышленный индекс крупных предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 стал выше на 1,93%.

Это происходит на фоне оптимизма инвесторов: похоже, ЕЦБ наконец-то предпримет активные шаги и все-таки запустит полномасштабную программу количественного смягчения. Многие эксперты считают, что других вариантов у Марио Драги просто нет.

Слабые данные о европейской инфляции, полученные вчера, - самый явный сигнал для ЕЦБ о том, что пора действовать.



«Участники рынка ждут QE от ЕЦБ», — говорит Кристоф Риникер, глава исследовательского департамента в Julius Baer Group (Цюрих). — «После встречи ЕЦБ и греческих выборов в конце января неуверенности на рынках станет значительно меньше, а сейчас она сильно мешает карты игрокам рынка. QE станет серьезной поддержкой для периферических стран Старого Света."

Греческий индекс ASE подскочил сегодня на целых 1,6% - вчера Ангела Меркель публично высказалась о том, что она выступает за сохранение Греции в составе еврозоны.

Корпоративные новости Европы тоже связаны с ростом. Например, Standart Chartered увеличила капитализацию на 1,7%, высказавшись о том, что планирует сэкономить 400 млн долларов на затратах в этом году. Схема экономии простая: как всегда, это увольнения приблизительно 2200 сотрудников.

Tesco Plc прибавила 7,4% - это внутридневной максимум за последние шесть лет. Гендиректор компании Дэйв Льюис изложил свой план относительно развития и роста сети бакалейных магазинов.

Второй в мире производитель алкогольной продукции, Pernod Ricard SA, прибавил 3% после того, как Bank of America улучшила свою рекомендацию по нему. С «продавать» оценка изменилась на «покупать».

Среди тех, кому сегодня не везет, - Marks&Spencer Group, который потерял 3,2%.