«Минутки» ФРС не показали признаков скорого подъема ставки

Вчера был опубликован протокол декабрьского заседания ФРС США, из которого понятно, что процентная ставка американского регулятора не будет поднята в ближайшее время. По крайней мере, до апреля она точно останется на прежнем рекордно низком уровне.

FOMC пообещал «проявить терпение» по меньшей мере на два ближайших заседания. Участники комитета ждут, когда инфляция будет приведена к целевому уровню в 2% или хотя бы хотят получить уверенность в том, что это случится после изменения монетарной политики.

В общем голосовании «за» обнародованные решения высказались 7 участников заседания из 10.