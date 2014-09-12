На новые санкции ЕС Россия ответит запретом на алкоголь и автомобили

Россия готовит новый пакет ответных мер на новые санкции со стороны ЕС. Кроме подержанных автомобилей и товаров легкой промышленности ограничения могут коснуться крепких алкогольных напитков, вина и некоторых предметов роскоши.

Власти недавно вновь ЕС объявили о намерении усилить санкционное давление на Россию, несмотря на действующее перемирие на юго-востоке Украины. В частности, посол Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что санкции против России вводятся в ожидании "более действенных шагов по деэскалации конфликта на Украине".

Новые санкции в отношении российской экономики вступят в силу в пятницу, 12 сентября. В случае применения новых ограничений со стороны ЕС российские власти намерены принять ответные меры. Об этом в четверг, 11 сентября, заявил помощник президента Андрей Белоусов.

При этом кроме ограничений по импорту подержанных автомобилей, а также ряда товаров легкой промышленности в список продукции, запрещенной к импорту из стран ЕС, могут также попасть крепкие спиртные напитки, вино и ряд предметов роскоши.

Стоит отметить, что "предупредительный выстрел" в данном направлении был сделан в августе этого года, когда в отделении Роспотребнадзора Свердловской области объявили о том, что обнаружили в ликере Jack Daniel's Tennessee Honey бензиловый эфир бензойной кислоты, который применяется в качестве средства от клещей.

Как ожидается, официально об ответных действиях России будет объявлено после официального вступления в силу новых санкций со стороны ЕС.