КАКИЕ СИГНАЛЫ ВЫБРАЛИ КЛИЕНТЫ NORD FX В ДЕКАБРЕ

Естественно, что после столь продолжительных январских праздников трейдерам достаточно сложно войти в рабочее русло. И на выручку здесь может придти тот самый социальный трейдинг, о котором мы уже неоднократно рассказывали.

Достоинства его очевидны:

- во-первых, сервис «Сигналы» интегрирован в платформы МТ4 и МТ5;

- во-вторых, он позволяет не проводить утомительные часы перед экраном компьютера, а копировать на своем счету сделки других трейдеров в полностью автоматическом режиме;

- в-третьих, сделать это не просто, а очень просто – достаточно через ваш терминал оформить подписку на торговые сигналы одного или нескольких трейдеров.

Но поскольку трейдеров - поставщиков сигналов многие тысячи, правильный выбор подписки является одним из наиболее важных аспектов социальной торговли. И чтобы помочь в решении этой задачи, мы уже много месяцев наблюдаем за предпочтениями клиентов международной брокерской компании NordFX, а затем вместе с ведущим аналитиком этой компании Джоном Гордоном анализируем, почему они остановили свое внимание на том или ином сигнале.

Декабрьский ТОП-10 выглядит следующим образом:

Наименование сигнала Место в рейтинге NordFX (% от общего числа подписок) Loading I - II (9,2%) AlfaForex111 I - II (9,2%) GOOD PROFIT III - IV (6,6%) JMLAGRESSIVE III - IV (6,6%) Maknyoss V – VI - VII (3,9%) Consistent Scalper V – VI - VII (3,9%) A Low risk V – VI - VII (3,9%) Jarvis Scalper Extreme VIII - IX - X (2,6%) Steady Trader VIII - IX - X (2,6%) Day trend following VIII - IX - X (2,6%)

- Среди сигналов, которые выбрали клиенты нашей компании, - говорит ведущий аналитик NordFX Джон Гордон, - мое внимание, в первую очередь, привлек сигнал GOOD PROFIT. Этот сигнал – один из «старожилов» нашего рейтинга, рекордная сумма, собранная за подписку, сотни подписчиков, и все благодаря более, чем впечатляющим результатам – прирост за 10 месяцев превысил 900%. Максимальная просадка составляет около 50% от депозита, однако в настройках терминалов МТ4 и МТ5 можно выставить величину нагрузки на депозит, что позволяет регулировать соотношение как просадки, так и прибыли к имеющимся на счету средствам. Например, если определить нагрузку в половину от депозита, то и максимальная просадка уменьшится вдвое. Конечно, пропорционально уменьшится и прибыль, но в случае с GOOD PROFIT прирост в 450% - тоже совсем неплохо.

Еще один «старожил» рейтинга – сигнал Maknyoss с его просто заоблачной прибылью – за 7 месяцев и всего за 60 сделок он показал прирост в 2554% при просадке менее 30%. Но, оформляя на него подписку, надо иметь в виду, что результаты очень нестабильны – один месяц прирост может составить 150%, а другой – еле дотянуть до 10%. Я думаю, - продолжает Дж.Гордон, - что поскольку Maknyoss – это торговля «руками», а не советником, тут все упирается в две вещи: в силу тренда и в то, насколько точно трейдер – поставщик данного сигнала определит точку вхождения в этот тренд. Поскольку все 60 трейдов – прибыльные, а среднее время удержания позиции – не неделя и не месяц, а всего 3 дня, ему это пока удается.

Еще один не очень стабильный, но прибыльный сигнал из рейтинга – Loading: прирост 559% с пиком, который пришелся на сентябрь-октябрь прошлого года. Последние же два месяца результат нулевой: ноябрь – минус 10%, декабрь – плюс 10%. Несомненными же достоинствами Loading, способствующими его популярности, являются небольшая максимальная просадка (24%) и отсутствие платы за подписку.

Очередным экзаменом для оценки надежности сигнала стали гэпы на основных валютных парах в начале января. И надо отметить, Loading прошел это испытание с честью, потеряв всего 0.14% от депозита.

И, наконец, еще один сигнал, на который я обратил внимание, - подводит черту ведущий аналитик NordFX, - это сигнал JMLAGRESSIVE. Он хорош для тех, кто не любит рисковать и сверхприбыли предпочитает стабильность. Сигнал бесплатный, существует уже 2 года, за которые показал прирост 120% при просадке всего в 16.5%.

Кстати, в начале статьи мы перечислили ряд достоинств сервиса «Сигналы» от создателей терминалов МТ4 и МТ5 – компании MetaQuotes. Есть у этого сервиса еще один большой плюс – зарегистрировавшись на сайте mql5.com, любой трейдер абсолютно бесплатно получит подробнейший мониторинг своей торговой стратегии по нескольким десяткам параметров. Причем этот мониторинг будет проведен не с момента регистрации на сайте, а за все время существования торгового счета, что абсолютно необходимо для успешного трейдинга и дает возможность увидеть не только плюсы и минусы собственной торговли, но и сравнить свои результаты с результатами тысяч трейдеров из самых разных уголков нашей планеты.