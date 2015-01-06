Чего ждать от рубля в ближайшие 2-3 месяца

Ситуация с курсом рубля и как следствие с инфляцией остаётся напряжённой, начавшийся 2015 год не принёс спокойствия на валютный рынок. Дешевеющая нефть продолжает играть против рубля.

Падение цен на нефть продолжится, за ним продолжится и снижение курса рубля. Вероятно, повторится ситуация 2008 года. Цена на нефть упадёт ниже 40 долларов. Но после этого начнётся быстрое восстановление цен. Мировая нефтяная индустрия просто не сможет выдержать столь низкий уровень цен в среднесрочной перспективе. Резкое сокращение издержек и инвестиций в мировом нефтяном секторе грозит в будущем серьёзным дефицитом сырья. При этом более чем вероятное в текущем году повышение ставки ФРС и укрепление доллара против ведущих валют уже заложено в цены на чёрное золото.

Понятно, что это средняя температура по больнице, но не стоит забывать, что средняя себестоимость добычи в мировой нефтяной индустрии около 80 долларов за баррель. Отскок цен на нефть в 2015 году до уровня в 60-80 долларов выглядит очень вероятным. Это подтверждают и биржевые слухи. По информации, циркулирующей в деловых кругах, решение Саудовской Аравии заложить в бюджет цену барреля на уровне 80 долларов свидетельствует о том, что нынешний провал цен на нефть до уровня 50 долларов и ниже вряд ли продлится более 2-3 месяцев.

Выход цен на нефть в коридор 60-80 долларов при отсутствии новых военно-политических рисков означает снижение курса доллара до уровня 40-50 рублей. Фундаментально уровню цены нефти марки Brent в 60 долларов соответствует курс 47-49 рублей.

Поэтому покупать валюту сейчас не имеет смысла. Наоборот – стоит разместить деньги на рублёвый депозит под фиксированную ставку. Процентные ставки по депозитам в последнее время выросли вслед за ключевой ставкой ЦБ. Желающие заработать могут рискнуть и купить российские акции. Отскок на фондовом рынке также будет объясняться восстановлением мировых цен на нефть.