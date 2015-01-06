Как усиление доллара может ударить по инвесторам в 2015 году

Колумнисты уже не в первый раз обращают наше внимание на то, что неправильные представления о «нормальности» экономики часто заставляют людей неграмотно перераспределять средства в диверсифицированных активах и ставить акценты вовсе не на том, на чем их необходимо ставить.Самый яркий пример — смешная гордость американцев за сильный доллар, за которым они не видят реальных проблем для собственной экономики. Это, пожалуй, одно из главных недоразумений и заблуждений: вполне естественно, что американцы хотят иметь сильную валюту. И даже есть несколько инвестиционных стратегий, которые используют в своих интересах усиление доллара.



Однако в наступившем 2015 один из самых крупных рисков для большинства уже сформированных инвестиционных портфелей — это длительное нахождение доллара на сильной позиции, потому что он сдерживает ключевые классы активов. Инвесторы, которые этого не понимают или не признают, могут на этом серьезно потерять. Джефф Ривз написал специальную колонку на портале MarketWatch, в которой рассматривает ошибки американских инвесторов по поводу сильного доллара и предлагает инвесторам способы защитить свои капиталы.

В первую очередь, Ривз пишет о том, что сильный доллар вредит крупным американским компаниям. Большой объем их сделок проходит за границей, а так как продажи там номинированы в более слабых валютах, то при усилении доллара фактически приходится продавать товары с огромной скидкой. Такая ситуация сложилась, например, в «черный вторник» 16 декабря в России, когда страна на два дня стала центром мирового шопинга. Тогда продавцы не успели адекватно скорректировать цены на, например, продукцию компании Apple, и в течение нескольких дней дорогие смартфоны можно было купить чуть ли не вдвое дешевле, чем в родной Америке.

Еще один пример: корпорация 3M недавно заявила, что усиление американской валюты фактически приводит к сокращению общего объема продаж на 2 — 3% в 2015 году.

McDonalds официально заявил, что рост котировок доллара может уменьшить доходы в IV квартале 2014 года на целых 7% (сезон отчетности на носу, там будет понятно, правда это или нет). Coca-Cola Co страдает еще сильнее: компания предупредила, что операционный доход в последнем квартале года может упасть на 9%.

Короче говоря, чем больше доходов американская корпорация получает за границей, тем сильнее она страдает при усилении доллара за счет ослабления валют, в которых идут, собственно, продажи.

Затем Ривз говорит о том, что сильный доллар сбивает акции ресурсных корпораций. Это еще одна значительная отрасль, которой вредит чрезмерное усиление доллара. Продажа и производство ресурсов — от стали до сырой нефти и соевых бобов — оказывается в прямой зависимости от курса национальной валюты. Когда доллар растет — товарные цены снижаются. Ведь если Вы можете купить баррель нефти за 100 долларов сегодня, а доллар вырастет — то через год — два вы сможете на те же деньги купить уже два барреля нефти (собственно, что мы сейчас и наблюдаем). Это великолепно звучит для, например, автомобилистов, которым нужно дешевое топливо. А что вы скажете, если вы — бурильщик или нефтепереработчик с глубоководной буровой установкой, взятой в кредит за 600 млн долларов?

Примените то же самое ощущение к шахтерам с баснословно дорогими технологиями добычи: они извлекают все более и более дешевый металл, а значит, чтобы удержаться на плаву, им нужно увеличить добычу. То же самое с фермерами: они выручают все меньше и меньше за свои урожаи, при этом тратя больше на семена, пестициды и сельхозоборудование.

Нужны доказательства? Да просто взгляните на то, как ведут себя в последнее время ETF, привязанные к тем или иным ресурсам.

ETF The Market Vectors Agribusiness за последний год потерял 2% - по сравнению с 13%-ным ростом S&P500. Почти на 10% упал The Energy SPDR, the Market Vectors Gold Miners потерял почти 17%.

Сильный доллар вредит развивающимся рынкам, предостерегает доверчивого инвестора Джефф Ривз. Да-да, приходит уже наконец черед пострадать и зарубежным компаниям, не всё же американцам мучиться. К примеру, Аргентина, которая объявила дефолт по своему суверенному долгу, частично обязана этим усилившемуся доллару. Дело в том, что песо привязан к доллару США, а зрелой и гибкой экономики в этой стране не успели построить. В большей степени Аргентина зависела от экспорта к соседям — в итоге продажи приносили все меньше и меньше реальной прибыли.

Впрочем, отрицательный эффект чувствуют на себе и страны, валюты которых не привязаны к доллару. К примеру, Венесуэла. Правительство страны должно десятки миллиардов долларов всему миру — и большая часть этого долга номинируется в долларах США. При этом национальная валюта продолжает падать — а значит, требуется все больше местных денег, чтобы платить наличными все ту же самую сумму долга. Итог — Венесуэла находится перед реальной опасностью дефолта в 2015 году (добавить сюда ослабевшую нефть — и получим классический образец сырьевой экономики, которой «не повезло»). Понятно, что и Венесуэла, и Аргентина имели и множество других проблем и недочетов в ведении экономики, и их привел к кризису целый букет разнообразных причин. Однако сила доллара, несомненно, сыграла в этом свою роль — может быть, не первую скрипку, но всё-таки.

Как же защитить свой портфель в 2015 году?

Как ни парадоксально, Ривз указывает в качестве «всемирного спасителя» на Европу. Разумеется, с оговоркой, что это не стопроцентно безрисковый вариант, ведь, еврозона в 2015 году рискует уйти в дефляцию. Однако постоянно сильный доллар и более слабый евро могут фактически помочь стабилизировать ситуацию, если не будут демонстрировать сильной волатильности друг относительно друга.

В то время как сильный доллар вредит экспорту и работе транснациональных корпораций Америки, противоположная ситуация складывается для Европы. Более слабая единая валюта помогает увеличить доходы от экспорта в Америку, что явно пойдет на пользу крупным европейским компаниям, которые ведут много дел в США.

Кроме того, Джефф Ривз, как опытный инвестор, вкладывающий активы на долгий срок и приглядывающий возможности заметно дольше, чем на неделю вперед, говорит, что на 2015 год лучше вкладываться в международные фонды, установив максимальное равновесие портфеля.