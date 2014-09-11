Европейские индексы понизились на российских санкциях

В четверг европейские фондовые индексы в основном показывают спад после того, как Европейский союз утвердил новые санкции против России, которые должны вступить в силу пятницу.

Во время европейской торговли днем DJ Euro Stoxx 50 упал на 0,24%, французский CAC 40 ослаб на 0,25%, а германский DAX поднялся на 0,02%.

Европейские акции оказались под давлением после того, как чиновники в Брюсселе сообщили, что представители ЕС договорились о реализации в пятницу планов по запрету некоторым российским государственным оборонным и энергетическим компаниям привлекать капитал в зоне евро.

Новость появилась вскоре после того, как США заявили, что они близки к наложению самых жестких энергетических санкций на данный момент в отношении Москвы.

Финансовый сектор акций демонстрирует смешанную динамику, так как акции BNP Paribas опустились на 0,22%, акции Societe Generale выросли на 0,61%, в то время как немецкий Deutsche Bank повысился на 0,13%.