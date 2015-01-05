Рекомендация по торговле на 5.01.15 - 12.01.15

EUR/USD

Предыдущая неделя по паре EUR/USD была открыта на 1.2170, а на данный момент торгуется на уровне 1.1970. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 8 раз мы закрылись вниз и лишь 4 раз закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?





План торгов таков:





Ожидаем дальнейшее падение по паре EUR/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.2000 – 1.1970. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.2000 – 1.1900 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 122 миллиардов долларов (ЕЦБ). Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 55%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.





GBP/USD

Предыдущая неделя по паре GBP/USD была открыта на 1.5550, а на данный момент торгуется на уровне 1.5350. У нас очередная неделя закрывается ниже предыдущей, и это нам говорит о нисходящем тренде. За последние три месяца 10 раз мы закрылись вниз и лишь 2 раза закрылись выше. Мы видим то, что падение было достаточное сильное. Чего можно ожидать от торговой пары на этой неделе?





План торгов таков:





Ожидаем дальнейшее падение по паре GBP/USD. На данный момент потенциальной зоной для продаж является уровень 1.5350 – 1.5300. Именно с этих зон лучше всего искать точку входа на продажу. Цель движения – это обновление низин.

Причиной такой стратегии является то, что в диапазоне зон 1.5350 – 1.5300 находится наибольшее скопление ордеров, также на этих зонах был разыгран тендер на сумму более 148 миллиардов долларов. Стоит отметить то, что ATR за 3 месяца показывает нам, что большая часть движения была вниз, а именно 56%. Также не стоит забыть, что общий тренд у нас нисходящий.



