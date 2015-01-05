Нефть "уходит" вниз — Brent по $54,47, WTI по $51,18

К середине дня нефтяные котировки резко направились вниз — уже к 15:25 по мск фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене до $54,47 за баррель, WTI - $51,18 за баррель.

Напомним, утром котировки нефти уже имели характерную тенденцию на снижение - фьючерсы на Brent к 10:16 по мск торговались по $55,31 за баррель. Нефть WTI упала до $51,50 за баррель.

Brent, который потерял почти 48% в цене за 2014 год, продолжает дешеветь на опасениях, что избыток нефти на рынке сохранится и в этом году. Министерство нефти Ирака вчера сообщило, что собирается увеличить экспорт нефти в 2015 году.

"Увеличение добычи Ираком является одним из факторов, способствовавших формированию избытка нефти на мировом рынке, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. в Сеуле Хонг Сунг Ки. - Избыток, вероятно, сохранится, если темпы спроса не будут соответствовать объему поставок нефти на рынок".