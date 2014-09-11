EUR/USD все еще под давлением

Комментарий: Евро/доллар по-прежнему перепродан; пара вошла в диапазон. Быки пока не предпринимают попытки тестирования важных уровней сопротивления, поэтому медвежья динамика сохраняет силу. Коррекция, скорее всего, не сможет преодолеть область 1.2990-1.3062, более того, пока пара торгуется ниже 1.3062, инвесторы будут предпочитать продавать евро на росте. Наша цель - минимум июля 2013 года на 1.2755, а также минимум ноября 2012 года на 1.2661. Долгосрочная цель проходит в области 200-дневной скользящей средней на 1.2208. Выше 1.3062 идет сопротивление, сформированное 23.6% коррекции Фибоначчи на 1.3127, а также максимум 28 августа на 1.3222.

Текущая позиция: Продажа от 1,2936.

Рекомендация: усиливайте позиции на 1.3010, снижайте стоп от 1.3080 до 1.3065. Закрывайте позицию на 1,2755.

Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2755/1,2661.

Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Целевой уровень 1.2755 (минимум июля 2013 года), за ним следует 1.2280 (200-месячная скользящая средняя).Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex