Американские индексы выросли вслед за акциями Apple

Фондовые индексы США в среду выросли, и, скорее всего, этому способствовало восстановление цены акций Apple. Доходность государственных облигаций США продолжает расти, среди инвесторов все чаще наблюдается надежда на сильную экономику и ближайшие меры центрального банка.

Акции Apple подпрыгнули вверх на 3,1% - до $101 и наиболее активно торгуются на Nasdaq. Акции начинают восстанавливаться от падения после презентации новинок 9 сентября. Похоже, не все инвесторы оценили потенциал нового iPhone 6.



Европейских инвесторов вчера напугало опасения по поводу голосования за независимость Шотландии (референдум запланирован на 18 сентября), где акции закрылись на вялых изменениях.

"Есть много факторов, которые оказывают поддержку доллару на данный момент, в основном - хорошая производительность в США, а эти данные, скорее всего, принесут более воинствующий тон со стороны ФРС", - сказал Сирин Хараджли, валютный стратег-аналитик Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорк.

Доллар вырос до шестилетнего максимума - 106,88 иены, до этого был на уровне 106,87 иены.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 54,42 пункта - до 17,068.29, S&P 500 получил 7,31 пункта - до 1,995.75 и Nasdaq Composite добавил 34,24 пункта - до 4,586.52.

FTSEurofirst 300, индекс лучших европейских акций, закончил движение на уровне 1,385.77 пунктов. Сравнительный индекс больше не реагирует на заявления Европейского центрального банка на прошлой неделе, которые тот высказывал, чтобы поддержать экономику региона.

Индекс мирового капитала MSCI, который отслеживает акции в 45 странах, вырос на 0,07 пункта - до 428,21.