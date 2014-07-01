Альфа-банк разместил бонды на 5 млрд рублей

Биржевые облигаций серии БО-11 объемом 5 млрд рублей полностью разместил в понедельник Альфа-банк.

Заявки инвесторов принимали днем 26 июня, организатором выступил сам банк-эмитент. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,25% годовых. Размер выплаты на одну облигацию при погашении 1-го купона составит 51,39 рубля. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,78-11,04% годовых. По займу предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находятся 1-й и 2-й выпуски классических облигаций банка на 10 млрд рублей и 6 выпусков биржевых бондов на общую сумму 40 млрд рублей.