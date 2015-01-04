Мани-менеджмент от диснеевского Скруджа Макдака

В 1940 году Уолт Дисней создал нового персонажа по имени Скрудж Макдак. Этот герой накопил огромное состояние благодаря упорному труду, бережливости и умным бизнес-решениям. Возможно, прототипом мультяшного Скруджа был Эндрю Карнеги, который, как и Макдак, приехал в Америку как шотландский иммигрант в начале века и накопил огромное состояние.

Однажды даже журнал Forbes назвал Скруджа самым богатым вымышленным персонажем - в 2013 году, его запасы оценили в $65,4 млрд. Кто-то переводил сумму его богатств в вымышленные меры - "несколько мультиплижилионов долларов". Сейчас у Скруджа Макдака много времени, которое он тратит на «плавание» в своем хранилище, которое достанется по наследству его племянникам - Хьюи, Дьюи и Луи.

Но мы можем извлечь ценные уроки из тех принципов и стратегий, которыми пользуется этот мультипликационный герой.

1. Скромное начало

Как и Карнеги, Скрудж начинал с нуля — ни единого цента в кармане. Он чистил ботинки, как мальчик в Шотландии, затем стал юнгой на корабле в Америку. Однажды нашел большое золотое яйцо и сделал свой первый миллион вскоре после этого. Затем путешествовал по всему миру, где искал возможности для бизнеса и в конечном итоге поселился в Даксбург, где и построил свой знаменитый «денежный» дом.

2. Образование

Макдак, как и многие успешные бизнесмены, никогда не получал формального образования, потому что пошел работать в раннем возрасте. Тем не менее, он стал самоучкой и теперь владеет большой библиотекой книг по самым разным наукам. Скрудж твердо верит, что знание - это сила, и его первым шагом в обучении своих племянников было как раз разъяснение, что без работы денег не получишь. Он также объясняет племянникам основные принципы экономики, такие, как истории денег и валюты, важность ее постоянного обращения и влияние инфляции на покупательную способность в течение долгого времени.



3. Инвестиции

Когда дело доходит до инвестирования, Скрудж Макдак становится проницательным и скупым. Он очень хорошо экономит деньги, но больше делает упор на то, чтобы его деньги работали на него. Пока большая часть состояния Скруджа находится в его собственном хранилище, Скрудж также имеет диверсифицированный портфель, который включает в себя долговые и долевые акции, недвижимость, драгоценные металлы и другие классы активов.

Но важно уметь еще правильно выбрать момент и идею, если хочешь получить прибыль от собственного дела. Например, однажды в его городе случились страшные события и многие потеряли работу. Скрудж не испугался, а опустил голову и начал выращивать сельскохозяйственные культуры на своих фермах. В итоге когда его урожай подоспел (а жители ничего не делали), он мог установить высокую цену на товары — потому что по сути был монополистом на сельхозрынке.

4. Трудовая этика

Скрудж и считает, что тяжелая работа и первые копейки за нее — это первые шаги к успеху. Но можно делать и более умные вещи. Многие успешные бизнесмены и инвесторы поняли, как создать несколько потоков пассивного дохода от различных предприятий, таких как прямая доля владения в бизнесе, который находится в ведении и полностью управляется другими людьми, роялти доходы от художественных проектов или технологических изобретений или, возможно, аренда нефти и газа, который могут скоро освоить.

Такие распространенные формы инвестиционного дохода, как дивиденды и проценты, также укрепят вашу прибыль. Скрудж также выступает за медленное накопление богатства в течение долгого времени — в общем, тут он похож на Уоррена Баффета.

5. Бюджет и грамотные сделки

Конечно, наш скупой селезень постоянно проповедует речи о преимуществах создания реалистичного бюджета, сам он не платит ни копейки за все, что он может получить бесплатно. И никогда не платит полную цену за все, что он может получить со скидкой.

Вымышленный персонаж может научить нас многим ценным урокам в жизни. Скрудж Макдак помог сегодня понять основные принципы накопления денег и управления финансами, несмотря на его непростое поведение. Зрители любого возраста могут применять уроки, которые он дает своим племянникам о стоимости работы, сбережения и инвестициях, чтобы начать копить на собственное «гнездо».